مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة "كارثي"

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن استئناف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "كارثي". وحض في بيان "جميع الأطراف وجميع الدول التي لديها تأثير عليها، على مضاعفة الجهود فورا لضمان وقف إطلاق نار" معتبرا أن التصريحات الإسرائيلية عن "توسيع وتكثيف" الهجوم على قطاع غزة "مقلقة جدا".

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