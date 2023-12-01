الحدث: إسرائيل قصفت مستودعات صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار في اليمن

أفادت قناة "الحدث"، نقلا عن مصادر، أن الانفجار الذي وقع أمس في صنعاء باليمن ناجم عن هجوم إسرائيلي.

وبحسب المصادر، فقد تم الهجوم على "مستودعات صواريخ دقيقة والطائرات بدون طيار".