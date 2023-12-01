"القسام" أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية بعبوّة شمال مدينة غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوّة شواظ شمال مدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة الموقتة، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى.

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