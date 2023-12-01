شويغو: الجيش الروسي يتقدم في كل الاتجاهات في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة أن الجيش الروسي يتقدم "في كل الاتجاهات" في أوكرانيا. واضاف شويغو "يتصرف عسكريّونا بكفاءة وتصميم، يشغلون موقعا مؤاتيا أكثر ويوسعون مناطق سيطرتهم في كل الاتجاهات" مضيفا أن قدرات الأوكرانيين القتالية "تراجعت بشكل كبير" بعد هجومهم المضاد غير المثمر خلال الصيف.

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