المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: شمال غزة لا يزال منطقة حرب ونعمل من أجل القضاء على حماس بشكل كامل

اكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن "شمال غزة لا يزال منطقة حرب ونعمل من أجل القضاء على حماس بشكل كامل"، مشددا على ان "هذه الحرب ضد حماس ونحاول أن نحمي النساء والأطفال وإبعادهم عن الخطر".

وفي وقت سابق، حمّلت حركة "حماس" إسرائيل مسؤولية "استئناف الحرب والعدوان على غزة، حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، إضافة إلى تسليم اثنين من الأسرى الإسرائيليين"، مشيرة إلى أنّ "الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي".