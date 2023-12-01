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تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الدفاع التركية في بيان، الجمعة، إلى أن تحييد العناصر جرى عبر استهدافهم بالمسيرات الهجومية.

وأكد البيان أنه "لا مفر للانفصاليين من المصير الذي ينتظرهم! تم تحييد 5 عناصر من بي كي كي في منطقة عملية المخلب ـ القفل بواسطة المسيرات الهجومية".


في 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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