شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي الكوليرا في شرق إثيوبيا يودي بحياة 23 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 23 شخصًا حتفهم؛ بسبب تفشي مرض الكوليرا شرق إثيوبيا.

وأوضحت منظمة إنقاذ الطفولة في بيان، أن فرقها في منطقة كيلافو أبلغت عن ارتفاع كبير في حالات الكوليرا بين الأطفال دون سن الخامسة، ما يمثل 80% من الحالات المؤكدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن مقتل حوالي 20 شخصًا وتشريد 12 ألف أسرة، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.