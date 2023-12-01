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تفشي الكوليرا في شرق إثيوبيا يودي بحياة 23 شخصًا

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واس - أديس أبابا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي 23 شخصًا حتفهم؛ بسبب تفشي مرض الكوليرا شرق إثيوبيا.

وأوضحت منظمة إنقاذ الطفولة في بيان، أن فرقها في منطقة كيلافو أبلغت عن ارتفاع كبير في حالات الكوليرا بين الأطفال دون سن الخامسة، ما يمثل 80% من الحالات المؤكدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن مقتل حوالي 20 شخصًا وتشريد 12 ألف أسرة، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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