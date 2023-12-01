أُسر المحتجزين الإسرائيليين في غزة يطالبون بالعودة للهدنة لتحريرالمحتجزين

ياسر رشاد - القاهرة - أُسر باقي المحتجزين تطالب الإسرائيليين في قطاع غزة الحكومة اللإسرائيلية إلى وقف القتال والعودة للهدنة لتحرير المحتجزين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن بعض عائلات المحتجزين المتبقين في قطاع غزة أصدروا بيانًا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى استنفاد كل الخيارات لوقف القتال المتجدد والعودة إلى الهدنة التي من شأنها إطلاق سراح المزيد من المحتجزين في غزة.

وقال أودي جورين الذي لا يزال ابن عمه تل حيمي محتجزًا في غزة "إن اختيار القتال من أجل إطلاق سراح الرهائن هو تخلي عن أحبائنا".

وقالت العائلات إن استئناف هجوم الجيش الإسرائيلي يعرض حياة المحتجزين للخطر وسط التفجيرات.