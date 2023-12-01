شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حملة عبدالسند يمامة بالخارج: الإقبال كثيف بالكويت وحضور المصريين مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور راغب مصطفى، رئيس حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالخارج، إنه منذ فتح مقار اللجان الانتخابية أمام الجالية المصرية بدولة الكويت، صباح اليوم الجمعة، وهناك إقبال كثيفًا، فقد حرص أبناء الجالية المصرية على المشاركة بشكل يليق بمكانة مصر، مؤكدا أنه تم التنسيق مع السفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت لضمان سير العملية الانتخابية، خلال الساعات الأولى.

وأشار رئيس حملة الدكتور عبد السند يمامة بالخارج، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه يتوقع زيادة الإقبال عقب انتهاء صلاة الجمعة، بعد أن ترتفع معدلات الحضور تدريجيا بسفارات السعودية وسلطنة عمان، لافتا أنه قد تم التواصل مع مندوبي كافة الدول، من أجل تيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين، كما أنه من المقرر أن يجرى زيارة الى القنصلية المصرية في دبي، وزيارة مقر السفارة في إمارة أبو ظبي، غدا السبت، لتفقد سير الانتخابات.

وكان من أهم الناخبين اليوم، راعى الكنيسة المصرية فى الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى، الذى حرص على الإدلاء بصوته، إيمانا بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل مصرى.