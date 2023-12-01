شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": المصريون بالخارج يصنعون ملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمام كبير بهم وخاصة في الأزمات من بينها خلال فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للكثير من المبادرات، موضحا أن اليوم هو بمثابة رد الجميل لمصر أولا، فأنهم بتصويتهم اليوم يضعون لبنة في صرح اسم مصر بالخارج.
وأكد أنه خلال متابعة الحزب لانتخابات المصريين بالخارج بغرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة، في نيوزيلندا ثم سيدني، ثم دول الخليج، فإنه حتى الآن الإقبال الأعلى في الكويت ولكن لازالنا في الساعات الأولى، مبديا ثقته في صناعة المصريين بالخارج لملحمة جديدة تجسد الصوت المصري.
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