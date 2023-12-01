شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" ينظم جولة بأتوبيس مكشوف بالجيزة للدعوة للمشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المصريين الأحرار، جولة بالأتوبيس المكشوف يحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي في الماراثون الانتخابي.

وحمل المشاركون فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى، وعلم مصر، وحظيت الجولة بترحاب كبير من المواطنين بميادين ومناطق محافظة الجيزة، وحث أعضاء حزب المصريين الأحرار، المواطنين على المشاركة والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للتصويت في الاستحقاق الرئاسي خلال أيام التصويت بالداخل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بدأت وتستكمل خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت 3 أيام تصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.