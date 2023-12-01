شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبدالسند يمامة بالخارج: وجدنا قبولا لمرشحنا بين الجاليات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور راغب مصطفى، رئيس حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالخارج، بإنه لمس قبول كبير للدكتور عبدالسند بين المصريين بالخارج ولعلها بشرة خير، مشيرًا إلى أن هناك إقبال من قبل المصريين بالخارج على صناديق الانتخابات، خاصة بالدول العربية.

وأشار رئيس حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالخارج، خلال تصريحات صحفية، أنه تم متابعة الناخبين، من أجل دعم رئيس حزب الوفد في السباق الانتخابي.

ومن جانبه قال مصطفي شحاته، منسق الحملة بالإمارات، أن الانتخابات الرئاسية تتسم بالنزاهة الشديدة، مؤكدا أن الحملة تعكف على الترويج لمرشحها من أجل الحصول على أكبر عدد من الناخبين من الجاليات المصرية.