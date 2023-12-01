شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مستقبل وطن بالسويس تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى "السيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور حشد كبير من أهالي السويس من جميع الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.

واستعرض النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالسويس إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات، مشيدا بموقفه من القضية الفلسطينية رغم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية.