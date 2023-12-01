شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: تدمير 60% من البنية التحتية بقطاع غزة و6 آلاف مفقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنسيق السريع في توفير المستلزمات الطبية التي يطلبها القطاع.

وأوضحت وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، أن معبر رفح مفتوح باستمرار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال المساعدات، مؤكدة أن هناك 26 مستشفى من إجمالي 35 مستشفى بالقطاع قد تعطلت عن العمل.

وأشارت إلى إنه تم تدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع، بخلاف 6 آلاف مفقود، و16 ألف شهيد و35 ألف جريح، مؤكدة أن العنف الذي تعرض له القطاع تسبَّب في انهيار جزئي لـ 230 ألف منزل بخلاف المنازل التي دمرت بالكامل.