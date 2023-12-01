شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح فريد زهران تناشد المصريين بالخارج بالمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح فريد زهران، إن غرفة عمليات الحملة تتابع عملية تصويت المصريين في الخارج منذ اللحظات الأولى لبدأ عملية التصويت في نيوزيلندا وأستراليا وحتى الآن.

وأكد، أن الحملة تلقت صورًا وفيديوهات توثق تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، منهم بعض الوجوه المعارضة المعروفة.

وأضاف أن حملة المرشح فريد زهران تناشد المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في عملية التصويت بشكل عام باعتباره حق دستوري وسياسي للمواطنين المصريين وضمان للانتقال الديمقراطي والسلمي الآمن، وستعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر، بالتزامن مع مؤتمرات المرشح فريد زهران داخل مصر.