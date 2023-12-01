شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر: انتخابات الرئاسة فى الخارج منتظمة ولم تصل إلينا أى شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنها مستمرة في الإنعقاد لحين الانتهاء من الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، مؤكدة أن الانتخابات في الخارج منتظمة.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عملية التصويت في الخارج منتظمة ولم تصل إلينا أي شكاوي".

وأوضح "الشقنقيري" أن غرفة عمليات المرشح الرئاسى حازم عمر تتابع الانتخابات بجميع دول العالم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري .

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.