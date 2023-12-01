نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول اسرائيلي كبير، تأكيده ان "القتال سيتواصل لأيام عدة والمفاوضات لإعادة مخطوفين ستكون تحت إطلاق النار". واضاف :"إذا أبدت حركة حماس استعدادا للإفراج عن 10 اسرى سندرس يوم هدنة مقابل ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول كبير: القتال سيتواصل لأيام عدة والمفاوضات لإعادة الاسرى ستكون تحت إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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