منصوري شارك بمؤتمر "أيوفي" في البحرين واجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين ماليين

شارك حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بمؤتمر "أيوفي - البنك الاسلامي للتنمية الثامن عشر للعمل المصرفي والمالي الاسلامي" المنعقد في مملكة البحرين، بعنوان استراتيجيات الركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من المالية الاسلامية.

والقى منصوري كلمة ركز فيها على اهمية التعاون المصرفي بين لبنان ومصارف الدول العربية المركزية.

واتت زيارة حاكم مصرف لبنان بالانابة الى مملكة البحرين تصبّ في هذا الاطار، حيث حلّ ضيف شرف خلال حفل تخريج دفعة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

كما اجرى منصوري سلسلة لقاءات مع مسؤولين ماليين، من بينهم محافظ المصرف المركزي البحريني محمد رشيد المعراج ومدير معهد الدراسات احمد عبدالحميد عبدالغني.

ويتوجه المصرفان اللبناني والبحريني الى تنفيذ تعاون بناء على اتفاقية عُقدت بين المعهد العالي للاعمال في مصرف لبنان، ومعهد البحرين المذكور.

وتُعتبر مشاركة منصوري والاتفاقية مع البحرين خطوة مهمة على صعيد الاتفاقيات المرتقبة مع دول عربية، كونها تؤدي الى تشجيع المصارف العربية والاسلامية على اعادة الانفتاح والتعاون المالي مع مصرف لبنان المركزي.