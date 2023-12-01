فضل الله من عين التينة: المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "بحثت جملة من الموضوعات التي نتابعها سواء على المستوى السياسي او على المستوى التشريعي لكن الحدث الاساسي الذي يفرض نفسه هو العدوان الصهيوني على قطاع غزة هذا العدوان الذي استأنفه جيش الإحتلال بوحشيته المعتادة من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض شروطه على المقاومة وعلى هذا الشعب الصامد والمقاوم ، من دون شك هذا العدوان يستمر من أجل تحقيق اهداف رفعها العدو الإسرائيلي ولكنه لن يستطيع الوصول اليها ، لأن هناك شعب صامد ومقاومة صلبة".

وأضاف :"صحيح أنه قادر على القتل والتدمير وإرتكاب المجازر وإستهداف الاطفال والنساء وعموم المدنيين لكنه بكل هذه الوحشية لن يتمكن من تحقيق تلك الأهداف التي لا سمح الله إن وصل اليها وحقق حتى بعضها يمكن أن يترك ذلك أثاراً وتداعيات على كل المنطقة بما فيها بلدنا لبنان الذي يتأثر كثيراً بهذه المجريات وتحدق به المخاطر الكبرى".

واعتبر فضل الله ان "المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه ، لان ذلك لا يبقى محصوراً في نطاق جغرافي محدد ، فالشعب الفلسطيني معتدى عليه والكيان الصهيوني هو المعتدي ،ونحن في لبنان ايضاً معتدى علينا وهذا الكيان الصهيوني هو الذي يعتدي هو الذي ليس لديه أي قواعد يلتزم بها لا قانونية ولا إنسانية ، وهذا ايضاً كان في النقاش مع دولة الرئيس نبيه بري الذي جدد التأكيد عليه ان هذا العدو هو الذي يخرق القرارات الدولية ، هو الذي يعتدي حتى في فترة الهدنةإعتدى على الجيش إعتدى على القرى على أطراف القرى ولم يلتزم بأي معيار ولا بأي قانون دولي لا في غزة ولا في لبنان نحن في لبنان في موقع الدفاع عن بلدنا، في موقع ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وقرانا وعن المدنيين ،وأيضاً معنيون جميعاً ان نقف الى جانب الشعب الفلسطيني وأن نساند الفلسطنيين من اجل ان ينتصروا في هذه الحرب مهما بلغت التضحيات التي يقدمها هذا الشعب الذي نراه اليوم شعبا اسطوريا بكل معنى الكلمة" .

ولفت فضل الله الى انه "على المستوى اللبناني معنيون نحن ان نواجه هذا التحدي وان نكون يقظين وان نكون دائما جاهزين لمواجهة اي إحتمال واي خطر يحدق ببلدنا وان لا يظن احد ان لبنان بمنأى عن الاستهداف الاسرائيلي ، وان المجريات في غزة لا يمكن ان تؤثر على الوضع الموجود في لبنان .

وتابع فضل الله : لقد ناقشت مع دولة الرئيس ايضاً الوضع في المنطقة الحدودية في المرحلة التي كان فيها اعتداءات صهيونية أو في مرحلة الهدنة او ما يمكن ان يحصل على ضوء التطور الجديد في غزة ووضعته في جو ما قمنا به من خطوات نحن ومجلس الجنوب من خطوات لتثبيت صمود الأهالي وتقديم الممكن لهم سواء ما نقوم به نحن كحزب الله من دفع تعويضات بدأناها وانجزنا الكثير في هذا المجال لتثبيت المقيمين في أرضهم والخطوات اللاحقة وايضاً ما اتخذته الحكومة من قرارات على ضوء التواصل الذي قمنا به .وعلى ضوء التعديلات التي طلبناها نتيجة الفروقات الكبيرة كما كان مقررا في السابق وما وصلت اليه اسعار العملة الوطنية".