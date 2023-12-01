تحرك مصري قطري للعودة إلى الهدنة في غزة.. وتدخل عاجل من الأمم المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مصدر مطلع، استمرار الاتصالات المصرية القطرية التي تحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة مره أخري إلى المفاوضات.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن الأسف الشديد لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في أعقاب انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي.

وقال جوتيريش، في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): إن العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إنساني حقيقي لإطلاق النار، مضيفا أن "الأمل ما زال يساوره في أن يتم تجديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من قبل واستمرت عدة أيام".