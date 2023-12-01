انت الان تتابع خبر العراق يفوز بأربعة مناصب خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث حصد العراق منصب نائب رئيس اللجنة الخامسة المعنية بالقضايا الساتلية والترددات الفضائية وتم إسناد المنصب للمعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات المهندس اوس مجيد غالب.

كما فاز العراق بعضوية ثلاث لجان أخرى هي لجنة الدراسات الأولى والثالثة والسابعة وهي لجان دائمية تقع على عاتقها مسؤولية مراجعة ودراسة التقارير واعتماد الخطط الخاصة بتوزيع الطيف الترددي عالمياً واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية.



يشار إلى أن‎ ‎المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية‎ WRC ‎يتم عقده كل ثلاث أو أربع سنوات لاستعراض ومراجعة لوائح الراديو والمعاهدات الدولية التي تنظم استعمال طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ‏المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.