إيطاليا: 100 مليون يورو مساهمة في "صندوق الخسائر والأضرار"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني الجمعة أن حكومتها ستقدم مساهمة تبلغ قيمتها 100 مليون يورو في “صندوق الخسائر والأضرار” لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.

ووفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قالت ميلوني، خلال كلمتها في قمة (تحويل النظم الغذائية في مواجهة تغير المناخ) “سنساهم أيضًا في صندوق الخسائر والأضرار للمساعدة في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بمبلغ 100 مليون يورو”.

وكان المؤتمر، الذي تستضيفه دبي بدولة الامارات العربية المتحدة قد أعلن في يومه الأول أمس الخميس تنفيذ الصندوق، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ”الإيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب”.

وكان رئيس (كوب 28) سلطان الجابر قد قال بعد اعتماد قرار تفعيل الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في (كوب 27)، “أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا”.