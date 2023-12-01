توافد أبناء الجالية المصرية في موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت السفارة المصرية في نواكشوط أبوابها ، اليوم الجمعة ، أمام الجالية المصرية في عموم موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط إقبال أبناء الجالية المصرية على السفارة لأداء واجبهم الوطنى من خلال الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع.

وكانت السفارة المصرية لدى موريتانيا قد أتمت الاستعداد للانتخابات بالتنسيق بين السفارة ورموز وأبناء الجالية ، كما تم التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الموريتانية لتسهيل حركة وانتقال أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة علي مدي الثلاثة أيام المقبلة وهي الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.