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انتهاء التصويت باليوم الأول للانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في كل من نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لعاصمة كل دولة.

وشهدت اللجان الفرعية فى الدول الأربع- والتي فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا - إقبالا من جانب المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابي. 

 

وأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، عن انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بحضور العديد من أبناء الجالية المصرية من مُختلف أنحاء اليابان إلى مقر البعثة بالعاصمة طوكيو طوال يوم الجمعة للمُشاركة فى الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

 

وجددت السفارة دعوتها للسادة المواطنين من أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا السبت وبعد غد الأحد ٢ و٣ ديسمبر الجاري بالحضور لمقر السفارة من الساعة ٩ص وحتى ٩م بتوقيت طوكيو للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ودون الحاجة لتسجيل مُسبق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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