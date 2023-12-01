ميقاتي التقى أمير قطر وبحث مع غوتيريس العدوان الاسرائيلي على غزة والوضع في لبنان

شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حفل افتتاح "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28"،الذي بدأ اعماله رسميا اليوم في إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة.

وضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان في الامارات فؤاد شهاب دندن، ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وعقد ميقاتي سلسلة لقاءات خلال مشاركته في المؤتمر، فاجتمع مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وتم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما عقد ميقاتي إجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس وتم البحث في العدوان الاسرائيلي على غزة والوضع في لبنان. كما تطرق البحث الى أهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1701 ومندرجاته ووقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان واستخدام الفوسفور الحارق وما نتج عنه من خسائر واضرار .

وإجتمع مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وتناول البحث العلاقات اللبنانية- البريطانية والوضع في المنطقة.