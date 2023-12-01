إعلانات رئيسية مرتقبة في "كوب 28" حول جهود الحد من انبعاث الميثان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن من المتوقع صدور إعلانات رئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) حول الجهود الأمريكية والدولية للحد من انبعاثات الميثان، هذا الغاز الدفيء الذي ينتج من عمليات الزراعة والنفط والغاز، وخاصة في الصين من مناجم الفحم.

وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن غدا السبت سيكون مخصصاً للتعامل مع غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، بينما كان اليوم مخصصاً لتوفير المال لمعالجة آثار أزمة المناخ.

وبحسب الصحيفة، في حين أن الصين معروفة بالتلوث الكربوني المنبعث من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، فإن المنطقة الشمالية الوسطى من البلاد مليئة بمناجم الفحم، وبعضها ينتج "انبعاثات فائقة" لغاز الميثان.

ومن الصعب على الصين السيطرة على هذه الانبعاثات، وهي تعيق الجهود العالمية الرامية إلى منع الانحباس الحراري الكوكبي من الوصول إلى مستويات أخطر -على حد قول الصحيفة.