الدفاع الأوكرانية: نتطلع إلى زيادة إنتاج أنظمة دفاع جوي يزيد مداها عن 100 كيلومتر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة أنها تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعات الاستراتيجية، بزيادة إنتاج الصواريخ والذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية في عام 2024.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة قولها - في بيان اليوم - إنه سيتم إيلاء اهتمام رئيسي لإنتاج معدات الدفاع الجوي، من أنظمة الصواريخ التقليدية المحمولة المضادة للطائرات إلى أنظمة الدفاع الجوي التي يصل مداها إلى أكثر من 100 كيلومتر .

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، الفريق أول إيفان هافريليوك :" علاوة على ذلك، تنص الميزانية المعتمدة لعام 2024 على تخصيص حوالي 175 مليار هريفنا لشراء الصواريخ والذخيرة، حتى تتمكن قواتنا الدفاعية من مقاومة العدوان الروسي بكرامة".