شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يؤكد وجود إرادة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن إقبال المصريين فى الخارج على لجان التصويت بالعديد من الدول العربية والأجنبية، هو بمثابة تأكيد واضح على وجود إرادة حقيقية للمشاركة الإيجابية في صنع المستقبل وتغيير معالمه وفقا لما يحقق صالح الوطن وجميع المواطنين.

وأضاف الشناوى، تتابع غرف عمليات الحملة، عملية التصويت بعناية وترصد كافة فاعلياتها، وتتواصل غرفة العمليات المركزية مع المواطنيين على مدار 24 ساعة، ويتزايد الأمل فى التغيير وفقا لإرادة الشعب .

وصرح المتحدث الرسمي: تابعنا تصويت العديد من شرفاء الوطن فى بعض الدول وإعلانهم أن صوتهم إنحاز للمرشح فريد زهران، ومنهم الحقوقي عادل سليمان في تركيا، والكاتبة الصحفية إسراء عبدالفتاح من أمام السفارة المصرية في أمستردام، وغيرهم الكثيرين.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.