شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصريين بالخارج مشيدا بعملية التصويت فى اليونان: بسهولة ويسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشاد "حسين"، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السفارة المصرية في اليونان، وتوفيرها كافة سبل الراحة لأبناء الجالية المصرية، للتصويت بسهولة ويسر في انتخابات الرئاسة ، لافتا إلى أن الجالية المصرية باليونان تعيش عرس كل ديمقراطي.

وأكد أن السفارة المصرية في اليونان، أدت دور كبير في تنظيم الانتخابات والتي شهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية، الذين أكدوا حرصهم على التصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزاره لشئون المصريين بالخارج فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات لهم.

وقام الدكتور محمود حسين الإدلاء بصوته في مقر السفارة المصرية في اليونان، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة، فلم نجد أي محافظة إلا وفيها العديد من المشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل.