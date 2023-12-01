شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنسيقية ترصد استمرار توافد الناخبين بموسكو للمشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استمرار عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في موسكو لعام 2024 بمقر السفارة المصرية.

وأضافت غرفة العمليات أن العملية الانتخابية خارج مصر تجرى في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.