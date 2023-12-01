شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية يتوسط الجالية المصرية أثناء التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إقبالا كثيفا من قبل المصريين على مقر السفارة المصرية في باريس، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وحضر المواطنون المصريون رافعين أعلام مصر، وقاموا بالتقاط صور مع الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية في باريس.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية يتوسط الجالية المصرية