هاشم: العدو الاسرائيلي مازال يمارس استفزازاته اليومية بالتزامن مع تجديد عدوانه على غزة

اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، الى ان "ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم من إعتداءات على السيادة اللبنانية باطلاق النار مباشرة على الرعاة في خراج بلدة شبعا وإطلاق صاروخ في اجواء سهل الخيام يؤكد النوايا العدوانية للاسرائيليي الذي مازال يمارس استفزازاته اليومية والذي يتزامن مع تجديد عدوانه على غزة".

واعتبر هاشم ان "ما جرى يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لينتبهوا اننا امام عدو مغامر مقامر وعلينا ان نتمسك بوحدة الموقف الداخلي لتفويت الفرصة على من يحاول الاستثمار على بعض التباينات الداخلية للتخريب على الواقع الوطني في لحظة مصيرية تمر بها المنطقة ولبنان وحماية وطننا تتطلب الابتعاد عن الخطاب السياسي العالي النبرة والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد من خلال شبكة امان وطني تفرضها الظروف الاستثنائية لتحصين وطننا وتحسين مناعته في ظل التحديات التي تطل من ملفات المنطقة الساخنة حيث الحذر مطلوب مما يحاك في كواليس السياسات الدولية".