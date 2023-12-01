الصادق: تطبيق القوانين واجب في كل المناطق وعلى جميع المواطنين وليس غب الطلب

أشار النّائب وضاح الصادق، إلى أنّ "في الوقت الّذي تفتقد فيه بيروت لأيّة إجراءات أمنيّة، وتحوّلها لغابة من المخالفات المروريّة العشوائيّة بغياب كامل لقوى الأمن، بالرّغم من مطالبتي المتكرّرة لكلّ المسؤولين بالتّحرّك، قرّرت مجموعة من أفراد شرطة السير في منطقة الواجهة البحريّة، أن تخنق المتنفّس الوحيد لأهل بيروت، من خلال توزيع مخالفات في أماكن ممنوعة ومسموحة باستنسابيّة مطلقة؛ ومن دون سابق إنذار ولغاية في نفس يعقوب".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "مصالح أتباع أهل السّلطة تسيطر بالكامل على تحرّكات قوى الأمن، الّتي تتعمّد إهمال بيروت بالكامل"، لافتًا إلى "أنّني سأتابع بجميع وسائل الضّغط، لضمان أمن بيروت ووقف الاستنسابيّة في التّعاطي مع أبنائها، بالرّغم من الفساد المستشري".
وشدّد الصّادق على أنّ "تطبيق القوانين واجب في كلّ المناطق وعلى جميع المواطنين، من دون أيّة انتقائيّة وليس غبّ الطّلب".
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