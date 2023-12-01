مرفأ صيدا استقبل أول باخرة تجارية محملة بالقمح برعاية حمية

استقبل مرفأ صيدا أول باخرة تجارية محملة بآلاف الأطنان من القمح، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ممثلا بالمستشار قاسم رحال، وحضور مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة والجسم الإداري في المرفأ وممثلين عن القوى الأمنية وفاعليات بلدية واجتماعية.

وأشار مكتب حمية، في بيا، الى أن "ذلك تم بناء لتوجيهات الوزير، وتأكيدا على القرار المتخذ بوضع الرؤية الاستراتيجية لقطاع المرافىء اللبنانية موضع التنفيذ، وذلك بجعلها تأخذ دورها الذي تستحق على ساحل شرق المتوسط، تماشيا مع موقعها الجغرافي على الشاطئ اللبناني، وتأسيسا على اكتمال الإجراءات المتخذة في بعضها، ولا ىسيما لناحية افتتاح مراكز الفحص الزراعي والبيطري والمراكز الخاصة بوزارة الاقتصاد فيها، والتي كان من بينها مؤخرا مرفأ صيدا، الذي استقبل ولأول في تاريخه اول باخرة تحمل على متنها حمولة ما يزيد عن 5000 آلاف طن من القمح".