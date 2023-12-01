"حزب الله": استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏المرج وثكنة "راميم" بالأسلحة المناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:43 من بعد ظهر اليوم تجمعا لجنود العدو في محيط موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة".

كذلك أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:43 من بعد ظهر اليوم ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة".