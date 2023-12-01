"حزب الله": مقاتلونا استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات ‏مؤكدة

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أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:10 من مساء يوم الجمعة 2023-12-1، موقع المرج بالأسلحة المناسبة؛ وأوقعوا فيه إصابات مؤكّدة".
وكان قد أفاد الإعلام الحربي، منذ بعض الوقت، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 16:40 من بعد ظهر اليوم الجمعة، نقاط انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
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