"حزب الله": مقاتلونا استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات ‏مؤكدة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:10 من مساء ‏يوم الجمعة 2023-12-1، موقع المرج بالأسلحة المناسبة؛ وأوقعوا فيه إصابات ‏مؤكّدة".

وكان قد أفاد الإعلام الحربي، منذ بعض الوقت، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 16:40 من بعد ظهر اليوم الجمعة، نقاط انتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".