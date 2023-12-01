شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: استئناف الحرب على غزة يهدد بكارثة لا مثيل لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة اليونيسيف أن أي شيء في غزة غير السلام المستدام هو استئناف لقتل الأطفال.

وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إيلدر في بيان، إن الوضع الإنساني المزري والمحفوف بالمخاطر في غزة وضخامة الاحتياجات، والوضع الصحي والغذائي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم يهدد بكارثة لا مثيل لها للأطفال.

مذبحة للأطفال

كما أوضح أن التقاعس في فرض وقف إطلاق النار هو موافقة على قتل الأطفال، وأن المزيد من الهجمات على غزة سيكون بمثابة مذبحة.

وأضاف: "لقد زرت مستشفى ناصر وهو المستشفى الوحيد الكبير الذي لازال يعمل في غزة بسعة 200% , وكانت الهجمات قد أدت بالفعل إلى إصابات على بعد خمسين متراً من المستشفى ، حيث ينام المئات من النساء والأطفال في الممرات"، مطالبًا بوقف الأعمال العدائية قبل وقوع كارثة إنسانية هناك.