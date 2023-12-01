رئيس العراق: يجب اتخاذ موقف دولي ضد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، ضرورة اتخاذ موقف دولي ضد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وقال بيان للرئاسة العراقية ، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في دبي، أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولنبيرغ، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير البيئة نزار ئاميدي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة الدولية، وما تم بحثه في مؤتمر المناخ (كوب 28)".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان، أن "التغيرات المناخية تمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز التواصل وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع لمواجهة تلك المخاطر".

وأوضح "الإجراءات التي يتبعها العراق من خلال وزارة البيئة وبقية الوزارات والتشكيلات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومقاومة الجفاف وشح المياه ومكافحة التصحر".

وأكد "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية واستنكاره للاعتداءات العنيفة ضد المدنيين العزل"، مشيراً إلى "ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وصريح ضد الانتهاكات الحاصلة بحق الشعب الفلسطيني ومنحه حق تقرير المصير".

وثمن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الدور العراقي المتميز في محاربة الإرهاب وترسيخ أسس السلام في المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار في العراق".