لافروف: روسيا والغرب غير مستعدين لتسوية الأزمة في أوكرانيا دبلوماسيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا ترى أي مؤشر على استعداد كييف والغرب لتسوية الصراع في أوكرانيا دبلوماسيًا.

وأشار لافروف - في مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدنية سكوبيه بمقدونيا - إلى أنه "حتى الآن لم نر أي إشارة من كييف أو رعاتها على استعدادهم للبحث عن حل سياسي للأزمة".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقع مرسومًا يحظر المفاوضات مع روسيا، موضحًا: "إذا استمعتم إلى ما يقوله مسؤولو حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فإن الأمر برمته يتلخص في شيء واحد: علينا أن ندعم أوكرانيا، لأنه إذا تعرضت أوكرانيا لهزيمة، فإن ذلك سيعني هزيمة للغرب بأكمله".

يُذكر أن الرئيس الروسي أعلن، في 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.