نقيب الأشراف يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نقيب الأشراف محمود الشريف، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوجه المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

ووجه نقيب الأشراف- خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي عقد اليوم الجمعة، بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية- الشكر للحضور، مؤكدا دعم الأشراف للرئيس.

وقال إن الانتخابات حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، ورسم ملامح المستقبل، لتحقيق التنمية والاستقرار التي وصلت إليهما البلاد على مدار السنوات الماضية.

حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور محمد أبوهاشم، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي، ووزير القوى العاملة السابق محمد سعفان، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.