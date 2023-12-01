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موسكو: إغلاق ألمانيا قنصلياتها في روسيا يشير إلى سعيها لوقف العلاقات الدبلوماسية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن ألمانيا أغلقت قنصلياتها العامة في مدن يكاترينبرج ونوفوسيبيرسك وكالينينجراد الروسية في إطار سعيها نحو وقف العلاقات الدبلوماسية الروسية الألمانية.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إنه من الواضح تمامًا أن السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقًا لسياسة الحكومة الألمانية، التي تهدف إلى وقف العلاقات الروسية الألمانية المعقدة بأكملها، بما في ذلك تقليل التفاعل في البعد الدبلوماسي".

وأشارت المتحدثة إلى أن برلين تتعمد تعقيد الخدمة القنصلية لمئات الآلاف من المواطنين الروس الذين يعيشون في ألمانيا. 

واختتمت زاخاروفا قائلة: "إننا نتخذ إجراءات للتخفيف إلى أقصى حد من الصعوبات التي تخلقها السلطات الألمانية لمواطنينا والألمان المهتمين بالحفاظ على الاتصالات مع بلادنا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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