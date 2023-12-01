الأحد.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض سوهاج الأول للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأحد المقبل، معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات بمدينة ناصر، كأضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة.

يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

من المقرر أن يحتوي المعرض على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يوم في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70% بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وأشار محافظ سوهاج إلى تقديم أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتًا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد عبدالهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادي المحليات في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن نادي المحليات أصبح ملتقى لجميع أبناء المحافظة، لافتًا إلى استعداد النادي لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.