نقيب الأشراف يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية



محمد اسماعيل - القاهرة - محمود مصطفى أبوطالب:

طالب السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الحاضرين فى المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة الأشراف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، موجها التحية لشعب فلسطين الصامد وأبناء غزة البواسل.

ووجه نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، الشكر للحضور في المؤتمر الحاشد، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجهم بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وأكد نقيب الأشراف دعم الأشراف للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :" الرئيس السيسي اختار الأشراف"، ورجت القاعة بالهتافات للرئيس السيسي بـ:"تحيا يا مصر .. تحيا مصر.. تحيا مصر".