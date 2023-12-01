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فيلم تسجيلي بمؤتمر "الأشراف" لدعم الرئيس عن التنمية والنهضة على أرض مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عرضت نقابة الأشراف فيلما تسجليا، خلال مؤتمرها الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

واستعرض الفيلم الجهود التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والطفرة والتنمية التي تحققت في شتى المجالات منذ توليه مهام منصبه.

وخلال الفيلم التسجيلي قدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب السادة الأشراف، تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني، متمنيا عودة القدس الشريف، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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