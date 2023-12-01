شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات "المصريين الأحرار" تتابع مجريات التصويت بانتخابات الرئاسة فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، متابعة أول أيام الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية بدول الخارج، في ضوء المتابعة الدائمة من خلال ممثلي الحزب بكافة الدول والمتابعة الدورية والدائمة مع عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية توافد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم وحرص الكثيرين علي رفع أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترديد النشيد الوطني ودعم وتأييد الرئيس السيسي.

ويتابع حزب المصريين الأحرار على مدار الساعة استمرار توافد المواطنين وتكثيف جهود ممثلي الحزب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وهناك بعض اللجان أغلقت أبوابها مثل نيوزيلندا وأستراليا، وبعض الدول لم تفتح أبوابها بعد نظراً لاختلاف فرق التوقيت بين بلدان العالم ومن المقرر استمرار الاقتراع علي مدار ثلاثة أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ ديسمبر.

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار كان أول القوي السياسية والكيانات التي أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسة واعتبره مرشحه الرئاسي واطلق أكبر حملة حزبية شعبية وحملات لطرق الأبواب والوصول لكافة المواطنين بالنجوع والقري للحث علي المشاركة الإيجابية والتوعية بأهمية استكمال الرئيس السيسي بناء الجمهورية الجديدة.