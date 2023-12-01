شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة قنصلية مصر بدبى يخرج لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد إنسانى رائع، حرص أحد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد، بلجنة قنصلية مصر فى دبى، على الخروج لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم قنصلية مصر بدبى على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.