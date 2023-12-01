شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة الأكبر فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة هشام عناني، أن خروج المصريين في الخارج هو الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية منذ 2011، مشيدا بالمشاركة الكثيفة التي وضحت منذ الساعات الأولي للتصويت والمتوقع أنها ستزيد في الأيام المقبلة حيث أن اليوم هو يوم عمل في الدول الأوروبية والأمريكتين.

ورأى الحزب في بيان له اليوم، أن التسهيلات التي تمت بمعرفه الهيئة الوطنية للانتخابات والجهد الذى تم من وزارة الهجرة والقنصليات المصرية قد ساهم بشكل كبير في خروج هذا المشهد الذى نفخر به جميعا.

واعتبر الحزب علي أن هذه المشاركة بهذا الحجم هو أيضآ نتاج لشعور المواطن خارج مصر باهتمام الدولة به وأيضا للشعور بأن المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، لن يتم إلا من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الدستورى.