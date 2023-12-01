شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح حازم عمر: الإقبال على السفارات يعبر عن الوعي بأهمية المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج، لم ترصد فيه الحملة أي خرق للعملية الانتخابية أوانتهاك للقواعد الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن إقبال الناخبين على مقار السفارات والقنصليات يعبر عن الرغبة الحرة في المشاركة وممارسة الحق الانتخابي والدستوري.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن لجان الاقتراع تم فتحها في مواعيدها المحددة، موضحا أن الإقبال الأكبر كان في الدول العربية وهو أمر طبيعي لأن 60 % من المصريين في الخارج متواجدين بها كما أن اليوم هو يوم الإجازة الرسمية للعاملين بها.

وكانت قد دعت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة في الخارج.