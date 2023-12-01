شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الجماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، المؤتمر الانتخابى الرابع، للدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، بمنطقة المرج، ضمن سلسلة الحملات الجماهيرية التى أطلقها حزب الوفد لدعم مرشحه في سباق الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد، بفيديو قصير عن مسيرة وتاريخ المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، الذى ينافس في سباق الانتخابات، التى انطلقت اليوم للمصريين بالخارج.

شارك بالمؤتمر الجماهيري، الذى ينعقد اليوم الجمعة، كلا من الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير الحزب والمتحدث الرسمي للحملة، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والنائبة سحر القاضي، والنائب حازم الجندى، والنائبة رشا أبو شقرة والمهندس شريف نبيل خالد.