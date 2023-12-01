شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حملة عبدالسند يمامة: مرشحنا سيقف مع الفقير والضعيف ودعمه واجب علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن الوفد هو الذى صنع الحرية وبنى الديمقراطية والذى أرسى قواعد حقوق الإنسان، مضيفا :" فمن الوفد خرج قانون مجانية التعليم وقانون التأمينات الاجتماعية للنور".

وأشار النائب ياسر الهضيبي، خلال المؤتمر الانتخابي الرابع بمنطقة المرج، اليوم الجمعة، الى أن الخائفين لايصنعون الحرية، مؤكدا أن الدكتور عبدالسند يمامة، خاض المعركة الانتخابية من أجلكم، وليس من أجل التباهي أو الشهرة، مؤكدا أن " يمامة " هدفه الوقوف مع الفقير قبل الغني، ودعم الضعيف قبل القوى، فمرشحنا هدفه أن يستقوى بكم وليس عليكم، لذا واجب علينا الوقوف بجانبه فى هذه المنافسة الشرسة.